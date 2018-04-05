Мавроди задолжал россиянам более миллиарда рублей

Обманутые вкладчики проектов основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди до его смерти пытались взыскать более миллиарда рублей долгов. Об этом агентству РИА Новости рассказал осведомленный источник.

По его словам, многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако потерпевшие, пользуясь юридической возможностью, предъявляли их вновь.

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«Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства. В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2194 записи в отношении афериста.

62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности язвой и атеросклерозом, также у него имелись признаки запоя.

Основателя «МММ» похоронили в закрытом гробу. За телом Мавроди в морг приехала его бывшая жена, вероятно, речь шла о Елене Павлюченко. Брат предпринимателя запретил хоронить его на семейном участке на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью.

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