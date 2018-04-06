Украина решила направить в Россию новых дипломатов вместо высланных

Украина желает направить в российский Ростов-на-Дону новых дипломатов вместо высланных оттуда ранее сотрудников украинского консульства. Об этом в эфире 5 канала сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы направить своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, что у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы присутствовали в Ростове. Для нас важно защищать граждан, которые держатся в тюрьмах РФ или просто находятся на территории РФ», — заявила она.

На вопрос о том, как Киев отреагирует на просьбу Москвы вернуть на Украину такое же количество российских дипломатов, Климпуш-Цинцадзе указала, что это «может быть самым простым сценарием, который Киев может спроектировать», и добавила, что властям следует оценить подобную возможность. Она подчеркнула, что Украина в этом вопросе будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами.

26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев присоединится к европейским странам, США и Канаде и вышлет из страны 13 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Посольство России на Украине отметило, что подобный шаг «затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло». Москва в ответ выслала 13 украинских дипломатов.

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