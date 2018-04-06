Суд запретил рассказывать о способах ухода о налогов

Суд признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, осуществлявшейся ликвидированной Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым, передает ТАСС. Соответствующее решение принял Хамовнический районный суд города Москвы.

По решению суда, сайты Сивкова должны быть включены в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. В ходе разбирательства развернутую Сивковым пропаганду методов уклонения от уплаты налогов признали противоречащей закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Иск против Сивкова ранее подала прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Надзорные органы выявили ряд сайтов и видеороликов на YоuTube, содержащих информация о схемах занижения налогооблагаемой базы. Их использование, по мнению прокуратуры, «образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний».

В частности, в ведомстве указали на недопустимую с точки зрения закона тему запланированных Евгением Сивковым в 2018 году семинаров: «Обзор схем, позволяющих добиться минимальных налогов и процентов за снятие наличных с законно заработанных денег». Кроме того, компьютерная программа Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК» рекомендует предпринимателям выдавать часть зарплаты и премий под видом денег за представительские расходы, не платить с этих сумм страховые взносы.

Эксперты называют деятельность Сивкова «налоговым экстремизмом», отмечает Московский комсомолец. Они указывают на то, что бывший аудитор построил высокодоходный бизнес на пропаганде ухода от уплаты налогов.

