Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля

Зоозащитники потребовали от британских властей расследовать гибель животных, которые жили в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. С таким заявлением выступила руководитель британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен в интервью газете Independent.

В организации уверены, что вина за случившееся лежит на британских властях. «Смерть животных – еще одна трагедия в этой ужасной истории», — сказала Аллен и подчеркнула, что полицейские не имели права оставлять в закрытом доме морских свинок.

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О гибели животных сообщили в полиции 6 апреля. Грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун. Ветеринар решил его усыпить, чтобы облегчить страдания животного.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов.

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