СМИ узнали подробности о личности водителя грузовика в Мюнстере

За рулем грузовика, который совершил наезд на толпу в Мюнстере, находился мужчина с психическими отклонениями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung. Издание подчеркивает, что скорее всего речь не идет о теракте.

Мужчине, который вел фуру, было 49 лет. После наезда на пешеходов он покончил с собой. В настоящее время представители местной полиции проводят обыск в его доме.

Грузовик протаранил толпу людей днем 7 апреля. По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в исторической части города, рядом с популярным рестораном.

Местная жительница рассказала, что в то время там собралось много людей. «Очень много было людей в кафе, на улице все сидели», — сообщила она. Горожане, по ее словам, находятся в шоке от случившегося.

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