Рэпер опомнился и потребовал денег и славы за футболку

Американский рэпер Джим Джонс заявил, что собирается потребовать причитающуюся ему долю в компании Supreme за то, что именно он принес славу бренду. Об этом сообщает Hypebeast.

В 2006 году производитель одежды для скейтеров Supreme выпустил рекламную кампанию, в которой снимались рэперы Джим Джонс и Луис Джеймс. В фотосессии промотировалась футболка, которая до сих пор остается самым продаваемым продуктом бренда. Тогда за участие в акции Джонсу заплатили 14 тысяч долларов.

В своем аккаунте в Instagram Джонс выложил фотографию с Луисом Джеймсом и написал о своих претензиях.

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«Мы создали, возможно, самую крутую футболку в истории фирмы, а теперь они не хотят проявить ко мне уважение. Я понимаю, что это была деловая сделка. На тот момент все было здорово, но сейчас я ничего с этого не получаю. Вы меня понимаете? Они не платят мне процент с каждой проданной футболки, вот и все», — заявил рэпер 12 лет спустя.

В декабре 2017 года эксперты моды выбрали самые популярные дизайнерские коллаборации прошедшего года. Лидером рейтинга признали совместную коллекцию французского модного дома Louis Vuitton и бренда Supreme.

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