Горбачев упрекнул Путина и Трампа в неумении договариваться

Бывший президент СССР Михаил Горбачев разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Интерфакс».
«Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами», — считает Горбачев.
По его словам, США и Россия находятся «на острие конфронтации». «Надо встретиться (Путину и Трампу — прим. «Ленты.ру») как можно скорее "на полпути", но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны», — сказал Горбачев. По его мнению, международная обстановка еще не дошла до уровня карибского кризиса 1962 года, «но тревога огромная».
«Люди еще не осознали всей остроты ситуации и не надавили по-настоящему на лидеров», — отметил Горбачев.
На его взгляд, пора потребовать от Путина и Трампа начать серьезный диалог и «отвести эту нависающую над миром угрозу».
В начале апреля стало известно, что президент США предложил российскому лидеру встретиться Вашингтоне. Конкретных договоренностей между Москвой и Вашингтоном не достигнуто.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году получил Нобелевскую премию мира за вклад в снижение международной напряженности и осуществление политики гласности.