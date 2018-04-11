Фестиваль Alfa Future People объявил лайн-ап

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2018 объявил лайн-ап. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы в среду, 11 апреля.

Хедлайнерами фестиваля станут Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack. За три дня на четырех сценах выступят более 100 исполнителей. Среди них Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Fonarev, Gareth emery, Going deeper, Headhunterz, Krewella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Sub Focus, Swanky Tunes, Vini Vici, Volac, Yellow Claw, Дельфин, Строгонов.

На сцене Miller Future Music отыграет техно-диджей и резидент легендарного клуба «Бергхайн» Бен Клок, а также Tobias&Atom TM, Boys Noize.

«В этом году Alfa Future People отмечает свой первый юбилей. За пять лет был пройден большой путь: менялся состав артистов, модернизировалась инфраструктура, но одно всегда оставалось неизменным — желание дарить людям эмоции, которые останутся с ними на протяжении целого года. Мы искренне рады, что посетителей фестиваля связывают общие ценности и нежелание сидеть на месте, открытие новых горизонтов. Мы растем вместе с нашими посетителями: в прошлом году на AFP впервые появились альтернативные сцены. В этом году мы продолжим традицию, ведь так прекрасно видеть, как музыка объединяет совершенно разных людей», — заявила генеральный директор фестиваля Юлия Дорошина.

Также на фестивале будут представлены зоны технологий, спорта и искусства. Мастер-классы проведет художник и каллиграф Покрас Лампас.

Alfa Future People 2018 пройдет с 10 по 12 августа на тайном аэродроме на берегу Волги.