Гулявшая в ресторане судья споткнулась и отсудила полмиллиона рублей

Верховный суд Чувашии отказался рассматривать дело бывшей судьи Валентины Дымич о взыскании 500 тысяч рублей морального вреда с ресторана в Чебоксарах. Об этом в среду, 11 апреля, пишет региональное издание «Правда ПФО».

Коллегия судей по гражданским делам заявила о полном самоотводе. Дымич долгое время занимала пост председателя судебного состава по гражданским делам Верховного суда Чувашии, указывает издание.

Дымич в феврале 2017 года была почетным гостем на свадьбе друзей, которую праздновали в ресторане в центре Чебоксар. Во время торжества она споткнулась о ступеньку при входе в зал и упала. В каком состоянии она в этот момент находилась, неизвестно, информация по данному поводу в материалах дела отсутствует, отмечает издание.

Сотрудники ресторана оказали бывшей судье первую помощь и вызвали скорую. В больнице Дымич наложили гипс на правую руку, диагностировали небольшое сотрясение мозга и порекомендовали покой. Ресторан предложил пострадавшей компенсацию в 100 тысяч рублей, однако Дымич обратилась в суд и взыскала с заведения в пять раз больше.

Для республики это рекордная сумма компенсации, отмечает издание, указывая, что «обычно размер компенсации морального вреда даже за смерть в ДТП с его виновника в Чувашии не превышает 100 тысяч рублей. Ресторан обжаловал решение о выплате судье полумиллиона рублей. Теперь это дело рассмотрит в Верховный суд России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!