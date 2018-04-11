Пулитцеровского лауреата заставили возвращаться за изнасилованием в восемь лет

Американский писатель Хунот Диас рассказал о том, что пережил изнасилование в возрасте восьми лет. Об этом он написал в эссе для апрельского номера The New Yorker.

«Когда мне было восемь лет, меня изнасиловали. Это был взрослый, которому я полностью доверял. После того как он меня изнасиловал, он сказал, что я должен вернуться на следующий день или у меня будут проблемы. И из-за того, что я был испуган и потрясен, я вернулся на следующий день и меня изнасиловали снова», — заявил Диас.

По его словам, он никому не рассказывал об этом. Он добавил, что то, что с ним случилось в детстве, сломало его.

Хунот Диас получил Пулитцеровскую премию за свой дебютный роман «Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао» в 2007 году.

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