В Москве мужчина протаранил отделение полиции и написал заявление

Приезжий из Средней Азии протаранил отделение полиции в Зеленограде. Так он решил привлечь внимание стражей порядка, спасаясь от вымогателей. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

31-летний пострадавший написал заявление. По его словам, двое неизвестных возле одного из домов в поселке Андреевка угрожали ему физической расправой и вымогали миллион рублей.

Напавшие сели в машину уроженца Средней Азии и заставили его ехать в сторону Зеленограда. Там он въехал в ворота отделения полиции.

Вымогатели попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались жители Подмосковья 26 и 34 лет. При досмотре у них изъяли пневматический пистолет.

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