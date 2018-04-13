Директор ЦРУ рассказал о противостоянии с Россией

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что США следует давать российским властям отпор во всех сферах, передает ТАСС.

По мнению Помпео, целью Москвы сейчас является «подрывание демократии на Западе». Администрация Соединенных Штатов не может позволить России реализовать свое возможное желание стать мировым лидером, сказал он во время своего выступления в Сенате США.

В то же время, кандидат на пост госсекретаря рассказал о своей позиции по сдерживанию России: «Я никому не уступаю в плане своих взглядов на угрозу, которую Россия представляет Америке», — заявил он. По его словам, Вашингтон будет проводить обновленный курс на сдерживание России, и никакой «мягкой политики» в отношении Москвы больше не будет.

Свои заявления бывший глава американской разведки сделал во время слушаний в комитете по иностранным делам США, посвященным его выдвижению на пост нового госсекретаря Соединенных Штатов.

В марте этого года сообщалось, что на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона заменит Майк Помпео. Причиной кадровых перестановок называли разногласия между Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

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