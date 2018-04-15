Американский адвокат сгорел ради будущего планеты

Американский адвокат поджег себя, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает BBC News.

60-летний Дэвид Бакел (David Buckel) устроил акцию в Проспект-парке в Бруклине (Нью-Йорк). Спасти его не удалось. Мужчина оставил записку, в которой пояснил свои мотивы. Выяснилось также, что он успел отправить свое послание в несколько организаций по электронной почте.

По словам Бакела, он облил себя «ископаемым топливом», чтобы показать, что люди делают с собой, когда не заботятся об экологии. «Загрязнение разрушает нашу планету, просачивается в нашу среду обитания через воздух, почву, воду и погодные осадки», — написал он.

Юрист был известен как активный защитник представителей ЛГБТ-сообщества, в последние годы работал с несколькими экологическими организациями.

Около года назад житель Мюнхена поджег себя в центре города, вылив на себя несколько литров бензина. Пламя успели потушить, а мужчину доставили в больницу, однако он скончался. Полиция считает, что мотивы своих поступков он объяснил, сделав надписи на дверях автомобиля.

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