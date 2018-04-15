Госдеп выдвинул условия для диалога с Сирией

Американская сторона вернется к переговорам, если сирийское правительство задекларирует находящееся у него химическое оружие. Об этом в прямом эфире телеканала Fox News заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

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По ее словам, при соблюдении этого условия американская сторона окажет содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу.

6 апреля сообщалось, что на сирийский город Дума, в котором правительственные силы ранее начали операцию по освобождению от боевиков, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Американская сторона считает, что за химатакой стоит сирийский режим.

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