Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в России

В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главой оргкомитета Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) Бадром аль-Оламой.

Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением в Российской Федерации второго Глобального саммита производства и индустриализации под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (Global Manufacturing and Industrialization Summit, GMIS). Данная инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам Антона Кобякова, Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), объединив ключевых экспертов для выработки подходов к решению глобальных вызовов в области индустриального развития, призван стать эффективным инструментом укрепления сотрудничества в области развития будущего мирового производства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Российская Федерация придает большое значение доверительному характеру взаимодействия с ОАЭ, одним из важных проявлений которого является согласие на проведение GMIS-2019 в России.

«GMIS-2019 планируется организовать в Екатеринбурге в июле 2019 года в привязке к 10-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая является наиболее масштабным из проводимых в России международных мероприятий в сфере промышленности и научно-технических инноваций. Рассчитываем на тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон по обеспечению содержательного наполнения и высокого организационного уровня проведения этих мероприятий», — сказал Денис Мантуров.

Министр также поблагодарил генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юна за поддержку инициативы проведения GMIS-2019 в России и отметил необходимость привлечь экспертов и ресурсы ЮНИДО к комплексной подготовке программы мероприятия.

