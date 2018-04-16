Потасовка орущих коал попала на видео

dailymail.co.uk

Австралийцу удалось заснять на видео драку двух коал. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Владелец животных — Джаррид Симистер (Jarryd Simister) — снял ролик на своем заднем дворе в городе Аделаида. На нем один самец коалы атакует другого с громкими криками, выпуская свои когти. В итоге ему удается прижать противника к земле, но приближение человека заставило животных успокоиться и разойтись по разным углам вольера.

Симистер иронично подписал видео: «В Австралии животные хотят убить не только тебя, но и друг друга».

Самцы коал довольно часто нападают друг на друга, особенно в брачный период. Самки животных выбирают партнера в зависимости от его размера и громкости крика.

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