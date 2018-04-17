Шайка умных павианов устроила побег из исследовательского института

Из Техасского института биомедицинских исследований в американском городе Сан-Антонио сбежали четыре павиана. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

Приматы сумели вылезти из вольера на территории института, где на животных испытывают новые лекарства и вакцины. Для этого они совместными усилиями подкатили к стене 200-литровую бочку и поставили ее вертикально. Забравшись на бочку, они перепрыгнули через стену и оказались на воле.

Все четыре обезьяны были возвращены в течение 30 минут. Две не успели добежать до края небольшой рощи, расположенной возле института. Третью нашли на городской улице. Четвертая, как выяснилось позднее, сама вернулась в вольер и затерялась среди других приматов. Ее обнаружили, когда пересчитывали животных.

«Это воистину уникальный инцидент, — говорит представитель института Лиза Крус (Lisa Cruz). — Мы ухаживали за павианами для исследований больше 50 лет». По ее словам, на территории содержится чуть больше тысячи представителей этого вида. До сих пор им не удавалось сбежать.

Павианы — род приматов, широко распространенных в Африке. Для павианов характерна сложная социальная структура, они координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов.

В 2017 году сообщалось, что любопытный павиан, забравшийся в высоковольтный трансформатор на электростанции Zesco в Замбии, оставил без электричества 50 тысяч жителей города Ливингстон и части Западной провинции страны.

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