Бразилец лишился ноги после нападения акулы

Мужчина в бразильском штате Пернамбуку лишился ноги после нападения акулы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

34-летний бразилец Пабло де Мела (Pablo de Mela) отдыхал с семьей на популярном пляже Пьедаде. Рыба напала на него на мелководье: сначала акула схватила мужчину за ногу, а затем, когда он начал отбиваться, вцепилась ему в руки.

Де Мела спасли двое мужчин, которые купались неподалеку, вызванные на место спасатели оказали ему первую помощь, после чего на вертолете доставили в больницу. Мужчину оперировали четыре часа. Зубы акулы оставили глубокие раны на теле пострадавшего, правая нога была повреждена настолько сильно, что ее пришлось ампутировать.

Отмечается, что на мужчину напала либо тигровая, либо тупорылая акула. И тот, и другой вид считаются крайне опасными для человека. Тигровые акулы вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. Длина тупорылых акул достигает 3,5 метров, вес — 450 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что тупорылая акула напала на человека, отдыхавшего на нудистском пляже недалеко от американского города Майами-Бич, штат Флорида. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами ног и прооперировали.

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