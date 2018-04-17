«Аэрофлот» вновь признан любимой иностранной авиакомпанией Китая

«Аэрофлот» вновь признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Почетное звание второй год подряд присвоено ведущему российскому авиаперевозчику на церемонии награждения премии Flyer Award 2018. Торжественное мероприятие состоялось в Шанхае в шестой раз, сообщили в «Аэрофлоте».

В ходе премии отмечалось, что «Аэрофлот» удержал топовую позицию в конкурентном соревновании за титул «любимой иностранной авиакомпании» Flyer Award благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам в базовом аэропорту Шереметьево — участнике программы China Friendly.

«"Аэрофлот" продолжит наращивать свои усилия в Китае, в том числе за счет стимулирования туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву. Мы гордимся нашим вкладом в развитие российско-китайского экономического сотрудничества в рамках стратегического взаимодействия двух великих держав», — заявил в связи с получением премии генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Авиакомпания постоянно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок. Летом 2017 года ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay — самой популярной в Китае платежной системой.

Премия Flyer Award 2018 проходит при поддержке официального издания Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства «Синьхуа» и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются экспертным жюри, а также в результате голосования часто летающих пассажиров. Престижная награда традиционно отмечает самых достойных представителей глобальной туристической отрасли, которые работают на динамично развивающемся китайском рынке. Среди победителей разных лет ведущие мировые перевозчики и авиакомпании с высшим международным уровнем сервиса — «пять звезд» от консалтинговой компании Skytrax.