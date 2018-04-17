Обезглавленная кукла всполошила немецкую полицию

Полиция в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии была поднята по тревоге из-за обезглавленной куклы. Об этом пишет Stuttgarter Nachrichten.

По информации издания, «труп без головы» неподалеку от города Вайнштадт заметил прохожий вечером 16 апреля. Мужчина сообщил об этом полицейским. Прибывшие первыми на место патрульные также сочли, что видят перед собой тело.

Отмечается, что оно лежало на дне труднодоступного колодца. Добраться до места смогли лишь пожарные, и только после этого стало понятно, что тревогу спровоцировала обезглавленная кукла. «Она выглядела в точности как человеческий труп», — пояснил представитель полиции.

Associated Press пишет, что кукла была человеческого роста и одета в обычную одежду. При этом на вещах были пятна, похожие на кровь.

12 апреля в Нью-Йорке объявили тревогу из-за бродящего по улицам тигра. Представители полиции подтвердили, что дикий зверь действительно ходил по городу, только это был не тигр, а енот.

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