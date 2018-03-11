Индиец полежал на отрезанной ноге вместо подушки

В одной из больниц штата Уттар-Прадеш на севере Индии пациенту вместо подушки дали его отрезанную ногу. Видеозапись была опубликована в Twitter. На кадрах мужчина лежит на кушетке под капельницей, а конечность находится у него под головой.

Как передает NDTV, это произошло в больнице при государственном медицинском колледже в городе Джханси. В учреждении начали проверку, на время которой от практики отстранили двух врачей. Специальная комиссия должна выяснить, кто именно положил ногу мужчине под голову. Медперсоналу в случае вины пообещали серьезные последствия.

В то же время версии родственников и врачей расходятся. Медики заявляют, что мужчине по имени Гханшьям, пострадавшему в ДТП, в больнице оказали немедленную помощь. После этого доктор искал, что бы подложить ему под голову, и один из родственников использовал ногу. Родные же утверждают, что конечность подложили врачи, причем заменить ее на подушку отказывались. В результате им пришлось покупать подушку на рынке самостоятельно.

NDTV не уточняет, оторвало ли ногу мужчине во время ДТП или ее были вынуждены ампутировать.

Уттар-Прадеш с населением в более чем 200 миллионов человек — один из беднейших штатов Индии. Как отмечает телекомпания, в регионе даже незначительного лечения в больнице зачастую приходится ждать крайне долго, а медицинская халатность — распространенное явление.

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