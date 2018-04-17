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Американцы из гетто украли пистолеты, сбежали от полиции и умерли

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В американском штате Мичиган молодые люди совершили налет на магазин оружия, а затем погибли, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает Fox News.

По информации канала, четыре человека ворвались в оружейный магазин в Линкольн Тауншип утром 15 апреля. Они украли восемь пистолетов, после чего скрылись с места происшествия. Молодых людей на внедорожнике запомнил очевидец, он описал машину полицейским.

Через некоторое время подозрительное авто обнаружил помощник местного шерифа. Он остановил внедорожник. Грабители сделали вид, что подчинились, но затем машина резко тронулась с места. Справиться с управлением у водителя не получилось: авто смогло свернуть с трассы, однако сразу после вылетело с дороги и врезалось в дерево.

В результате трое подозреваемых — 20-летний водитель и два его 17-летних пассажира — погибли на месте. Еще один 17-летний молодой человек был госпитализирован в критическом состоянии. Отмечается, что все они были уроженцами района Бентон Харбор, примерно 90 процентов населения которого составляют афроамериканцы. Все украденное оружие нашли на месте ДТП.

В начале апреля сообщалось, что в американском штате Теннесси работника одного из супермаркетов обвинили в убийстве подростка, не заплатившего за товар. Мужчина вышел за парнем на улицу, после чего один раз выстрелил в его сторону, однако, по-видимому, не понял, что попал, и вернулся к работе.

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