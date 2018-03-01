В США россиянку обвинили в покушении на убийство при помощи чизкейка

Прокуратура Квинса в американском городе Нью-Йорк обвинила 42-летнюю россиянку Викторию Насырову в покушении на убийство. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2016 года женщина попыталась отравить 35-летнюю жительницу Квинса, а затем украла ее личные вещи и документы. Для этого Насырова угостила знакомую чизкейком, в котором содержался феназепам. Когда женщина отведала десерт, ей стало плохо, и она потеряла сознание.

Очнулась потерпевшая только на следующий день в своем доме, вокруг нее валялись таблетки, которые должны были создать впечатление, что женщина пыталась свести счеты с жизнью. Ее госпитализировали.

Выписавшись из больницы, пострадавшая обнаружила пропажу паспорта, денег и золотого кольца. В полиции она рассказала, что перед тем, как потерять сознание, она находилась вместе с Насыровой у себя дома.

Россиянку арестовали в Нью-Йорке в марте 2017 года. При этом она разыскивалась по подозрению в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко. Из квартиры погибшей пропали около 17 тысяч долларов, которые она получила от продажи дома своей матери.

По поддельным документам Насырова сбежала в Мексику, а потом в США.

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