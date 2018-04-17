В Дубае арестовали яхту российского миллиардера

Суд Международного финансового центра Дубая санкционировал арест 115-метровой яхты Luna российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщается в материале газеты «Труд».

Яхта была задержана во время швартовки, в настоящее время находится в сухих доках порта Рашид в Дубае.

Издание уточняет, что таким образом было выполнено решение Высокого суда Лондона двухгодичной давности по иску бывшей супруги Ахмедова Татьяны. В Великобритании женщина смогла выиграть иск на сумму 641 миллион долларов долларов в рамках бракоразводного процесса.

Ка отмечает газета, суды Международного финансового центра Дубая основываются на прецедентном праве и практикуют в них в основном западные адвокаты и судьи. «Это ловушка может быть использована против самих же арабов, чьи жены любят проводить время в Лондоне, посещая местные магазины. Теперь, если исходить из логики прецедентного права, любая обидевшаяся на своего супруга женщина, проведя полгода в Великобритании, может претендовать на половину имущества и денег шейхов», — полагает издание.

Во всяком случае так поступили адвокаты бывшей супруги Фархада Ахмедова, действовавшие от имени британского суда, — подали заявление в Суд Международного финансового центра в Дубае.

Как полагает издание, такое решение может испортить репутацию «рая для инвесторов» и «тихой гавани для бизнеса», что повлечет существенные финансовые убытки для экономики ОАЭ. Решение об аресте явно не в интересах Эмиратов, но свидетельствует о том, что британский контроль на Ближнем Востоке по-прежнему велик, хотя солдат в красных мундирах там нет, отмечается в публикации.

Сам Ахметов в ходе бракоразводного процесса пояснял, что супруги развелись еще в 2000-м году в России (по месту регистрации брака). «Мы являлись гражданами России, не Британии, когда наш 7-летний брак был официально расторгнут в России в 2000 году… После этого я щедро обеспечивал свою бывшую жену, что позволило ей вести безбедное существование как матери моих двух старших сыновей – и это надлежащим образом задокументировано. Но невероятным образом спустя 12 лет юристы в Лондоне, действующие по указаниям моей бывшей жены, подали заявление в Верховный суд Англии», — заявлял предприниматель.

По мнению эксперта Российского общества политологов Анатолия Воронцова, решение английского суда может иметь политическую подоплеку, поскольку Великобритания по политическим мотивам «открыто угрожает арестами и замораживанием счетов российских бизнесменов». Он добавил, что Фархад Ахмедов «известен как патриотично настроенный к России бизнесмен, который неоднократно делал в прессе заявления в ее поддержку».