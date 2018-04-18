Индийского министра подняли на смех за рассказы о древнем интернете

Министр индийского штата Трипура Биплаб Деб (Biplab Deb) провозгласил интернет изобретением древних индийцев, чем насмешил пользователей сети. Об этом сообщает BBC News.

Он заявил, что тысячи лет назад сеть уже существовала, и сослался на древнеиндийский эпос «Махабхарата». При этом, по мнению Деба, фрагменты эпоса подтверждают не только индийское происхождение интернета, но и указывают на древнее существование спутниковой связи.

Пользователи из Индии начали подшучивать над автором фразы: одни попытались узнать, по какой причине древние индийцы не использовали Siri или Facebook для публикации своих достижений и решения вопросов. Другие предположили, что именно изобретение интернета помогло индийцам стать лидерами по числу троллей.

Индийские чиновники не первый раз приписывают изобретения современных достижений своим предкам, жившим много веков назад. К примеру, в 2014 году премьер-министр Нарендра Моди заявил, что косметическая хирургия существовала еще в древние времена, а в сентябре 2017 года представитель министерства образования Сатяпал Сингх назвал изобретением древней Индии самолет.

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