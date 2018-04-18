Парфюмеры пофантазировали на тему жасмина

Парфюмерная компания Jo Malone London выпустила новый аромат в серии Cologne Intense под названием Jasmine Sambac & Marigold. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в среду, 18 апреля.

Центральная нота самого редкого из видов жасмина — индийского жасмина самбак дополнена необычной в парфюмерном деле нотой бархатцев. «Бархатцы — довольно необычный ингредиент, — рассказала Матильда Бижауи, ведущий парфюмер Jo Malone London. — Их фруктовые аккорды с ярким цветочным ароматом гармонично контрастируют со свежими и изысканными нотами жасмина самбак. Вместе они как нельзя лучше передают ароматы индийского цветочного рынка».

Фото: Jo Malone London 1 /2

Новые ароматы будут представлены в России по цене от 6100 рублей (за флакон емкостью 50 миллилитров).

Парфюмерный бренд Jo Malone London основала британская парфюмер Джо Малон. Марка специализируется на производстве одеколонов, которые можно использовать как по отдельности, так и смешивая друг с другом, средств для ухода за кожей и ароматизированных свеч. В 1999 году бренд был приобретен компанией Estèe Lauder. Летом 2017 года свою дебютную коллекцию для него представила модель Поппи Делевинь.

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