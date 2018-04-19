Евросоюз поддержал США в торговой войне с Китаем

Евросоюз готов поддержать США в торговой войне против Китая, если Вашингтон гарантирует, что европейские страны не попадут под действие американских тарифов на сталь и алюминий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, ЕС готовит предложение, которое можно сравнить с упрощенным Трансатлантическим торгово-инвестиционным партнерством — торговое соглашение между Соединенными Штатами и Евросоюзом, которое готовилось при администрации Барака Обамы, однако так и не было заключено.

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Со своей стороны, ЕС готов предложить США снизить тарифы на ввоз в Европу американских автомобилей, комплектующих и промышленного оборудования, сельскохозяйственных продуктов и лекарств. Также Брюссель готов взять на себя обязательство «объединить силы с США в противодействии тому, что обе стороны считают недобросовестными торговыми практиками Китая», и оказывать давление на Пекин.

Как отмечает газета, на практике это может предполагать совместные иски против КНР в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). В обмен Евросоюз может попросить Соединенные Штаты допустить европейские компании к американским государственным закупкам.

Одним из инициаторов подобного плана стала Германия, чья экономика сильно зависит от экспорта и может понести самые значительные потери при развертывании торговой войны между Евросоюзом и США.

США 23 марта ввели для всех стран повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия. Исключениями стали только Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза, в отношении которых пошлины начинают действовать 1 мая.

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