Бежавший из страны украинский депутат начал публикацию компромата на Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, начал публикацию компромата на президента Украины Петра Порошенко. Часть аудиозаписи разговора Онищенко и Порошенко была обнародована в эфире телеканала NewsOne, видеоролик доступен на YouTube.

На записи человек, голос которого похож на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злочевский, в свою очередь, через Онищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник беглого депутата назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать.

Также выясняется, что Злочевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компаний десять миллионов долларов. Он готов «свернуть этот долг», если президент Украины примет его предложение.

В ходе диалога собеседники обсуждают и некую «Юлю». «Она продолжает мутить против меня», — говорит человек, чей голос похож на голос Порошенко. Онищенко в ответ предложил устроить им встречу.

Полную текстовую расшифровку разговора, как и одну из глав книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе», которую Онищенко готовит к изданию, опубликовала «Страна.ua». Также на сайте издания появилась выдержка из книги, касающаяся появления у партии «Народный фронт» 40 миллионов долларов, которые в 2014 году были направлены на ее избирательную кампанию. По утверждению Онищенко, эти деньги с помощью коррупционной схемы были «вытянуты» из государственного бюджета Украины. Лидером партии является бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

На Украине Александр Онищенко подозревается в организации схемы похищения госсредств. В Генпрокуратуре полагают, что с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, включая «Укргаздобычу», при участии Онищенко продавали добываемый в стране газ по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на три миллиарда гривен (около 113 миллионов долларов по текущему курсу). В июле 2016-го Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Онищенко, однако к тому моменту он уже покинул Украину.

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