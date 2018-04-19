Украина испытала ПТРК «Скиф»

На одном из военных полигонов Украины прошли испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф», экспортной версии украинской системы «Стугна-П». Об этом сообщает конструкторское бюро «Луч» в Facebook.

Конструкцию комплекса «Скиф» изменили по требованию заказчика. «Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений», — говорится в сообщении конструкторского бюро.

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ПТРК «Скиф» разработан киевским КБ «Луч» в 2005 году. Позднее при участии белорусской компании «Пеленг» была создана версия «Скиф-М» с тепловизором. Система наведения — по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели. Дальность стрельбы до пяти километров.

«Скиф» комплектуется ракетами калибров 130 и 152 миллиметра с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Бронепробиваемость (по заявлению разработчика) — от 800 до 1100 миллиметров эквивалента гомогенной брони за динамической защитой.

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