Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ICPC

Российские студенты выиграли кубок мира и четыре медали из 13 на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC, финал которого прошел в Пекине. Об этом сообщается на сайте МФТИ, чья команда заняла второе место на состязании. Первое завоевали учащиеся МГУ.

«Первое место и кубок чемпионов завоевал МГУ. "Золото", помимо МГУ, получили МФТИ, Пекинский университет и Токийский университет. "Серебро" досталось Сеульскому университету, Университету Южного Уэльса, Университету Синьхуа и Шанхайскому университету Джао-тонг. "Бронзу" завоевали Университет ИТМО, Университет Центральной Флориды, Массачусетский университет технологий, Вильнюсский университет и УрФУ», — говорится в сообщении.

Российские участники завоевали больше медалей, чем остальные страны-участники. Например, китайцы и американцы получили по три награды, а команды Японии, Южной Кореи и Литвы — по одной.

Крупнейший в мире чемпионат по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC) проходит ежегодно с 1977 года. Команды из России участвуют в нем с 1993-го, с 2000 года они побеждали 13 раз. Во время соревнования команда из трех студентов, имея один компьютер и пять часов времени, должна решить от восьми до двенадцати задач, условия которых написаны на английском языке. Записать решения участники должны на языках программирования C, C++ или Java и послать на тестирующий сервер.

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