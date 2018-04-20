Актер из «Доктора Живаго» рассказал о пользе рака простаты

Британский актер Том Кортни рассказал о том, как борьба с раком простаты изменила его жизнь. Его интервью опубликовано на The Guardian в пятницу, 20 апреля.

По его словам, лечение от онкологического заболевания в 2004 году дала толчок его дальнейшей карьере.

«Люди советуют не рассказывать о болезни, но после диагноза у меня были лучшие работы», — заявил Кортни.

Актер добавил, что с тех пор он перенес еще несколько операций. «В 2007 году мне сделали новое бедро, а в 2018-м — глаза», — отметил он. Кортни несколько недель назад обратился к окулисту из-за катаракты, и выяснилось, что всю свою жизнь 81-летний артист практически не различал цвета, а теперь может.

«Теперь я не могу об этом не говорить. Я когда-то купил себе коричневую футболку в Глазго, а сейчас я понимаю, что она фиолетовая! Это невероятно», — поделился Кортни.

Том Кортни — дважды номинант на премию «Оскар». Он сыграл в таких проектах, как «Одиночество бегуна на длинные дистанции» (1962), «Билли-лжец» (1963) и «Доктор Живаго» (1965). В 2008 году он снялся в сериале «Крошка Доррит».

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