На карте мира появилось новое государство

Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини. Об этом пишет агентство Reuters.

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В переводе с языка свати новое название означает «земля свази».

О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: «Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией» (Swaziland — Switzerland).

Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек, однако данная цифра может быть неточной — в стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.

В 2013 году сообщалось, что Мсвати III выбрал для себя очередную невесту. По информации Independent Online, 18-летняя финалистка конкурса красоты Синдисва Дламини стала 15-й женой короля.

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