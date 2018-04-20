Индия откажется от собственных винтовок ради автомата Калашникова

Вооруженные силы Индии откажутся от винтовок INSAS собственного производства в пользу российских автоматов АК-103 разработки концерна «Калашников». Как сообщает издание Jane's со ссылкой на источники в индийском оборонно-промышленном комплексе, делегация Минобороны Индии прибудет в Ижевск для подписания контракта до конца апреля.

По информации издания, Индия фактически вне конкурсных процедур приобретет лицензию на производство российского модернизированного автомата АК-103. Изготавливать оружие планируется на двух совместных предприятиях концерна «Калашников» и местной оружейной компании Ordnance Factory Board (OFB) в Тиручирапалли и Ишапуре.

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Отмечается, что производство АК-103 покроет потребности индийской армии в 768 496 автоматических винтовках. Еще около 50 тысяч винтовок потребуется ВВС и ВМС Индии. Первые 150 тысяч АК индийское военное ведомство импортирует, остальные винтовки будут производиться по лицензии.

Как уточняется в военном блоге bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, АК-103 заменят индийские INSAS калибра 5,56 x 45 миллиметров, которые находятся на вооружении индийской армии с середины 1990-х годов. Эти винтовки, по словам экспертов блога, были признаны «оперативно неадекватными» еще в 2010 году. После этого на протяжении нескольких лет Минобороны Индии проводило многочисленные тендеры на новую винтовку вместо INSAS, которые не увенчались успехом.

OFB все это время, как пишет bmpd, призывала индийское оборонное ведомство организовать в стране производство АК-103. Однако окончательное решение было принято только после переговоров между высокопоставленными российскими официальными лицами и министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, которая посетила Москву в начале апреля.

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