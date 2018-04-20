День гибели «русского Илона Маска» в тюрьме сняли на видео

Последний день жизни бизнесмена Валерия Пшеничного, известного по прозвищу «русский Илон Маск», попал на записи камер видеонаблюдения. Кадры в пятницу, 20 апреля, публикует 47news.ru.

В день, когда Пшеничного нашли повешенным, он встал в шесть утра и полчаса спустя позавтракал. В 07:10 одного из его сокамерников увезли в суд. В 9:05 сотрудники дежурной смены осмотрели раздетых до пояса арестантов на предмет повреждений. Во время осмотра Пшеничный спокойно общался с охранником.

После смены постельного белья и очередного обхода, в 12:16, бизнесмена вывели на прогулку. Он надел куртку и уверенно прошел по галерее в сторону лестницы, ведущей в коридор, а затем к прогулочным дворикам. Гулял арестант один, был молчалив, только поздоровался с дежурным. Из-за прогулки бизнесмен пропустил раздачу обеда, вернулся в камеру только в 13.42. Буквально сразу его второго сокамерника, мигранта из Киргизии, увели в следственный кабинет. В это время Пшеничный сидел на кровати и читал.

Видео: 47news.ru

В 15:58 инспектор привел мигранта в камеру, открыл дверь и увидел тело бизнесмена со шнурком на шее. Он срезал шнурок, выбежал и нажал тревожную кнопку в коридоре. В 16:05 медработница констатировала смерть с предварительным диагнозом «Механическая асфиксия. Смерть до прибытия».

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По информации 47news.ru, на допросах после смерти Пшеничного оба его сокамерника дали похожие показания: заявили, что поначалу тот был в нормальном настроении, но постепенно стал мрачнеть. По словам соседа, однажды бизнесмен сказал, что у него все будет хорошо «в следующей жизни».

Как рассказал «Фонтанке» начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко, за два часа, пока предприниматель находился в камере один, соседи не слышали шума и криков, свидетельствующих об истязании. В то же время в изоляторе отключилось электричество, а значит, и камеры. Ранее озвучивалась версия, что сам Пшеничный спровоцировал замыкание, пытаясь покончить с собой при помощи кипятильника.

Предпринимателя и инженера Валерия Пшеничного нашли мертвым в СИЗО №4 Санкт-Петербурга 5 февраля. Как сообщала «Новая газета» со ссылкой на результаты экспертизы, причиной его смерти стали нанесенные телесные повреждения. Якобы арестованного мужчину били, пытали и насиловали. Во ФСИН добавили, что в рамках проверки все сотрудники изолятора и арестанты сдали на анализ образцы спермы.

Пшеничный был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении. Друзья и коллеги называли Пшеничного «русским Илоном Маском».

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