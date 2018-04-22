Умерла родившаяся в XIX веке японка

Самый пожилой человек в мире — японка Наби Тадзима — умерла в возрасте 117 лет. Она скончалась в больнице, где лежала с января, сообщает USA Today.

Тадзима родилась 4 августа 1900 года. У нее более 160 потомков, в том числе прапраправнуков. Уроженка префектуры Кагосима в последнее время почти не вставала с постели.

Теперь титул старейшего человека в мире перешел к другой японке, 116-летней Тие Мияко.

Ранее в апреле сообщалось о смерти 121-летнего чилийца, неофициально считавшегося самым старым человеком на Земле. Он умер в больнице чилийского города Сан-Хосе-де-Марикина в результате травм, полученных при падении с кровати.

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