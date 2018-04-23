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Криминал Москвы ополчился на главного претендента на «воровской трон» России

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Хаджи Бейлаганский

Вор в законе, 36-летний Хаджибаба Талыбханов, известный в криминальных кругах, как Хаджи Бейлаганский, прибыл в Москву и собирает силы для противостояния с Надиром Салифовым (Гули). Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным источника агентства, Хаджи встречается с крупными московскими бизнесменами из числа земляков, которых переманивает на свою сторону в противостоянии с Гули.

Последний считается главным претендентом на «воровской трон» после Захария Калашова (Шакро Молодой) — по данным следствия, лидера преступного мира России, который 29 марта был осужден на 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В свою очередь, Хаджи получил титул вора в законе при содействии азербайджанского криминального авторитета Ровшана Джаниева по кличке Ленкоранский. Он был расстрелян в Стамбуле в августе 2016 года. Как отмечает «Прайм Крайм», заказчиком убийства Ленкоранского считается Гули.

После смерти Джаниева принадлежавшие ему торговые точки на «Фуд Сити», крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре Москвы, расположенном на Калужском шоссе, перешли к Зауру Ахмедову — двоюродному брату и одновременно шурину Ленкоранского. Ахмедов поклялся свершить в отношении Гули кровную месть и является идейным
вдохновителем воровской «войны».

Ради мести Гули Ахмедов готов пожертвовать всем своим многомиллионным состоянием — и оказывает активную помощь Хаджи, утверждает «Прайм Крайм».

«Для проживания и передвижения по Москве [Ахмедов] предоставил Хаджи престижный пентхаус и две бронемашины. Безопасность вора в законе обеспечивают стилизованные под бойцов ОМОН сотрудники ФГУП «Охрана», постоянным клиентом которых числится и сам [Ахмедов]», — заключает «Прайм Крайм».

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