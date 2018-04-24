Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных политиков. Его слова во вторник, 24 апреля, приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — сказал Кадыров.

Ранее во вторник стало известно о готовности стран «Большой семерки» ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе. Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. Канада в 2018 году председательствует в «семерке», 8-9 июня она примет саммит G7.

В декабре прошлого года Рамзан Кадыров, комментируя появление своей персоны в американском санкционном списке, заявил, что не поехал бы в США даже за «все валютные запасы страны».

20 декабря американские власти дополнили список россиян, находящихся под санкциями по «закону Магнитского». Кроме Кадырова, под действие ограничительных мер попали еще четыре человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!