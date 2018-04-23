«Большая семерка» определила курс в отношении России

Страны «большой семерки» намерены сохранить жесткий курс в отношении Москвы. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Эту же информацию в своем Twitter подтвердила глава МИД Канады Христя Фриланд. Она написала, что государства G7 «выступают за сохранение санкций против России».
По мнению представителей стран семерки, встреча которых началась в канадском городе Торонто 22 апреля, действия России угрожают миру и безопасности. Как отметила Фриланд, участники встречи высказались в поддержку мирового порядка, при котором «уважаются государственный суверенитет и территориальная целостность».
Как рассказал агентству один из собеседников, позиция представителей G7 является сигналом для российской стороны. При этом отмечается, что страны открыты к диалогу с Россией.
Помимо этого, в первый день встречи участники также обсудили атомную сделку с Ираном.
20 апреля The Financial Times сообщила, что Франция обратилась к Германии, Великобритании и Италии с просьбой организованно убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России.