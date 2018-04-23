Страны G7 решили изучить поведение России

Страны «Большой семерки» создадут специальную группу, которая будет изучать действия России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters. Он принимает участие в саммите глав МИД стран G7, проходящем в канадском городе Торонто с 22 апреля.

«Вчера мы решили, что создадим специальную группу G7, которая будет следить за пагубным поведением России», — сказал Джонсон. Глава Форин-офиса добавил, что отслеживать будут все, что только можно, в том числе деятельность Москвы в киберпространстве, распространение российской стороной дезинформации и «возможные попытки убийства».

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Ранее 23 апреля сообщалось, что страны «Большой семерки» намерены сохранить жесткий курс в отношении Москвы. Глава МИД Канады Христя Фриланд написала, что государства G7 «выступают за сохранение санкций против России».

4 марта в сквере британского города Солсбери в бессознательном состоянии нашли бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, а также откуда взялся яд, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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