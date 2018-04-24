Бывший сенатор похитил миллиарды, сбежал в Англию и получил срок

Дорогомиловский суд Москвы вынес заочный приговор по делу «Совкомфлота»: в частности, осужден бывший сенатор от Волгоградской области и бывший гендиректор компании 48-летний Дмитрий Скарга. Об этом во вторник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Скарга приговорен к 12 годам лишения свободы, бывший президент компании «Новошип» Тагир Измайлов — к 11 годам лишения свободы, а организатор группировки Юрий Никитин — к 15 годам. Все приговоры заочные: обвиняемые много лет назад скрылись в Великобритании, и в их экстрадиции власти Соединенного Королевства дважды официально отказали.

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По версии Главного следственного управления СКР, в 2001-2005 годах Скарга, Измайлов и другие участники преступного сообщества, созданного Никитиным, присвоили денежные средства дочерних компаний «Совкомфлота», а также «Новошипа» и дочерних компаний этого общества. Деньги похищались через завышения комиссий, выплачивавшихся иностранным брокерским компаниям при заключении сделок купли-продажи судов, принадлежащих «Совкомфлоту» и «Новошипу».

Таким образом было похищено более восьми миллиардов рублей. СКР предъявил всем фигурантам дела заочные обвинения в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями, присвоении в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Все имущество обвиняемых — недвижимость, вклады и акции — было конфисковано.

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