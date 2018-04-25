Посетовавшего на бакланов чиновника наградили за «Зенит-Арену»

Заксобрание Санкт-Петербурга наградило почетным знаком за вклад в развитие города вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство стадиона «Зенит Арена». Об этом сообщает издание MR7.Ru в среду, 25 апреля.

Спикер парламента Вячеслав Макаров отметил, что во многом Албин получил этот знак за то, что смог закончить спортивный объект.

«Мы знаем, что на этой стройплощадке вы жили круглосуточно. Появлялись заказные статьи, вы столкнулись с неверием, но терпеливо, без суеты сделали это. Вы дали ответ всем сомневающимся как профессионал, руководитель, подлинный труженик. Хочу сказать искренне, где есть стратегия, там всегда будет результат», — отметил он.

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Стадион «Зенит Арена» («Санкт-Петербург Арена») строился на Крестовском острове с 2006 по 2016 год. Генподрядчики несколько раз менялись, как и стоимость объекта. По данным интернет-газеты Znak.com, в итоге она составила более 43 миллиарда рублей, изначально затраты оценивались в 6,7 миллиарда. В процессе строительства было похищено более 50 миллионов рублей.

Кроме того, после сдачи объекта стали выявляться инженерные недостатки, в частности, протекала крыша.

В августе 2017 года Албин заявил, что одна из причин протечек крыши — бакланы, протыкающие своими мощными клювами светоотражающую пленку кровли. По словам чиновника, защитная пленка крыши выдерживает нагрузки до 400 килограммов на квадратный метр, но не справляется с атаками морских птиц.

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