В Туркмении запретили облегающие платья

В Туркмении ввели негласный запрет на облегающие платья, подчеркивающие фигуру и изгибы тела. Об этом сообщает портал «Альтернативные новости Туркмении».

Как отмечается, отныне платья должны быть прямого силуэта, чтобы женская фигура была полностью скрыта. Подол платьев должен быть в пол, могут открываться только носки туфель. Длина рукава должна быть максимальной — до последней фаланги пальцев.

«Возвращаемся в прошлое, во времена юрт. Мне 20 лет, и что, я должна ходить в платьях своей прабабушки?! А какой следующий шаг, паранджа?!» — возмущена жительница Ашхабада.

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Между тем в салонах красоты женщины с осветленными волосами начали перекрашиваться в брюнеток. «Краску цвета блонд велели убрать со всех каталогов, а клиенткам объяснять, что светловолосые туркменки выглядят вызывающе, доступными для мужчин и этим провоцируют их на ответные действия», — рассказал «Альтернативным новостям Туркмении» дамский мастер одного из салонов красоты Ашхабада.

Также в городах республики полицейские останавливают мужчин и женщин, гуляющих после 22 часов. «Если вас задержали и отвезли в полицию, то там вы должны будете доказать, что имеете право на подобные поздние прогулки, да еще рука об руку. А право вам даст только свидетельство о браке. Мужчину заставят привезти документ, а девушка будет дожидаться в участке. Если подтверждения нет, то вас может ожидать унизительная и совершенно противозаконная процедура различных проверок, вплоть до наличия девственности, мазка на венерические заболевания и так далее», — сообщил житель города Мары.

Свои действия правоохранители объясняют желанием уберечь молодежь, в основном девушек, от дурных поступков. Часто результатом подобных проверок становится извещение родителей, а также кураторов по месту учебы, отмечает портал. «Знаю о двух случаях суицидальных попыток студенток ашхабадских вузов после подобных проверок и извещений», — рассказал житель Ашхабада.

5 апреля стало известно, что власти Туркмении ввели запрет на ввоз в страну женских купальников бикини и шорт для последующей реализации. Продавцы одежды сообщили журналистам, что сейчас частные магазины распродают купальники и шорты, оставшиеся на складах, на таможне их уже запрещают. Сотрудник таможенной службы, беседовавший на условиях анонимности с корреспондентом «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»), предположил, что запрет может быть связан «с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что туркменским девушкам не подобает носить купальники».

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