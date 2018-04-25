Индийский министр объяснил изнасилования засилием порно

Министр внутренних дел индийского штата Мадхья-Прадеш Бхупендра Сингх (Bhupendra Singh) предложил запретить в регионе доступ к сайтам с порнографическим контентом. Об этом сообщает издание Times of India.

По мнению Сингха, распространение порнографии ведет к увеличению количества преступлений, совершаемых на сексуальной почве. Свое заявление об инициативе блокировки сайтов он сделал после изнасилования и убийства восьмимесячного ребенка в городе Индаур.

«Исследование министерства внутренних дел штата Мадхья-Прадеш показало, что порнография негативно сказывается на детях, ведь даже с маленькие мальчики и девочки могут получить к ней доступ. Изнасилования и сексуальные посягательства становятся результатом наличия доступа к этим сайтам», — заявил Сингх журналистам.

Согласно неофициальным данным, в штате уже заблокировано 25 порносайтов, однако некоторые члены правительства готовы бороться за полную блокировку подобных порталов.

В 2015 году в Индии было заблокировано 857 ресурсов, содержащих контент для взрослых. Позднее под давлением общественности парламент сократил этот список, оставив в нем лишь те порталы, где было обнаружено детское порно.

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