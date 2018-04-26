Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки

У четырехлетней девочки из китайской провинции Аньхой удалили резинку, которая вросла в кожу ее руки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бабушка и дедушка обратили внимание на ее распухшее предплечье в январе. Хотя ребенок жаловался, что рука онемела и болит, они не стали ничего предпринимать и дождались возвращения родителей девочки, работавших в другой провинции. Те немедленно повели ребенка к врачам.

Им пришлось обойти несколько больниц, пока в одной из них не сообразили, что в кожу вросла круглая резинка. Специалисты полагают, что девочка нацепила ее на руку по меньшей мере шесть месяцев назад и с тех пор носила ее, не снимая.

Ультразвуковая эхография подтвердила их догадку. Чтобы извлечь вросшую резинку, хирургу пришлось надрезать кожу руки. Процедура заняла около 30 минут.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!