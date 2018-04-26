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Взломщики iPhone сами оказались жертвами взлома

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Неизвестные хакеры начали шантажировать программистов из компании GrayKey, публикуя исходные коды устройств для взлома iPhone. Об этом сообщает Motherboard.

По словам производителей, девайсы под названием GrayKey 2 могут разблокировать практически любой современный iPhone, обходя стандартную защиту паролем. Программисты продают эту технологию правоохранительным органам, однако утечка кода может сделать их устройства бесполезными.

Злоумышленники уже начали публиковать фрагменты кода в открытом доступе. В качестве выкупа они потребовали у компании GrayKey два биткоина (около 18,5 тысячи долларов по текущему курсу). Разработчики устройства подтвердили журналистам Motherboard утечку данных, которая и привела к попытке вымогательства.

Однако представители компании пояснили, что у злоумышленников есть на руках только код интерфейса устройства, который ранее уже попадал в открытый доступ из-за неправильных настроек на сайте одного из клиентов. Поэтому разработчики быстро заблокировали доступ к интерфейсу, чтобы обезвредить злоумышленников.

Ранее хакер под ником X~zakaria взломал официальный сайт украинского министерства энергетики и также потребовали выкуп в биткоинах. За свои «услуги» по дешифровке злоумышленник попросил 0,1 BTC (почти тысячу долларов).

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