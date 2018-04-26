Птиц лишили крыльев ради забавы

Пользователи Twitter поучаствовали в мини-флешмобе и продемонстрировали, как выглядят птицы без крыльев.

На комичность этого зрелища первым обратил внимание пользователь с ником emery@shadowban. Он «обрезал» пернатым крылья на фотографиях, где птицы запечатлены в полете. «Хехехе, птицы без крыльев, хехехе», — позлорадствовал мастер фотошопа, лишивший крыльев чайку и белоголового орлана.

Изображения показались забавными тысячам микроблогеров. Фото получило больше 200 тысяч лайков ‏и 80 тысяч ретвитов.

В ответ автора забросали уже известными мемами. В частности, вспомнили «мощного птаха» и предложили тоже присовокупить бескрылым птицам мускулистые руки.

Не оставили без внимания мем с двулапым белым котом.

Пользователи отметили, что бескрылая птица выглядит милее, если ей подрисовать крылья бабочки.

В 2016 году широкое распространение получил мем «мощный птах». Птица, ставшая объектом фотошоп-битвы, занимала хищную позу, благодаря чему пользователи сети «примерили» на нее десятки грозных образов.

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