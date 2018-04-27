Кремль отреагировал на заявление Родченкова

В Кремле надеются, что после новых показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова международные спортивные организации обратят внимание на ранее принятые ими решения в отношении российских спортсменов. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас налицо тот факт, что человек [Родченков] путается в показаниях, налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов», — заявил Песков.

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде 26 апреля отказался от обвинений против российских спортсменов. Он отметил, что на его глазах ни один атлет не манипулировал со своими анализами.

В мае 2016 года Родченков обвинил нескольких российских победителей Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России. После его заявлений WADA начало расследование, была создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. После доклада комиссии о поддержке в России допинга на государственном уровне российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

По результатам расследования независимых комиссий Международного олимпийского комитета сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018.

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