Полицейская поехала на арест потенциального насильника и стала его жертвой

Сотрудница британской полиции подверглась сексуальному насилию во время ареста подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом пишет в субботу, 28 апреля, The Telegraph.

Инцидент произошел рано утром в пятницу в центре города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир. Две женщины-полицейских патрулировали улицы, когда к ним поступил вызов. На месте происшествия подозреваемый напал на женщин с деревянной вывеской с надписью «Продается».

При непосредственной попытке ареста одна из полицейских подверглась сексуальному насилию со стороны мужчины. После инцидента у одной из стражей порядка также зафиксировали сильные кровоподтеки.

Подозреваемого в итоге арестовали за попытку изнасилования, нападения, сексуального насилия и преступного причинения ущерба.

Главный инспектор полиции графства указала, что сотрудники подвергаются потенциальной опасности каждый раз, когда они выезжают на вызов. «Офицеры (...) столкнулись с опасной и жестокой ситуацией, однако проявили храбрость во время инцидента», — добавила она.

В марте сообщалось, что в британском городе Телфорд за 40 лет от рук извращенцев и насильников пострадали до тысячи девочек. Согласно расследованию Mirror, сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних массово совершаются с 1980-х годов, однако власти практически бездействуют.

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