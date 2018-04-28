Принц Уильям провалился в сон на глазах у публики

Принц Уильям не смог совладать со сном и на мгновение задремал во время праздничной службы. Видео с инцидентом опубликовал ITV News в своем Twitter-аккаунте.

Рядом с Уильямом находились его брат, принц Гарри, с невестой Меган Маркл. Принца сняли во время утренней службы в Вестминстерском аббатстве по случаю дня АНЗАК — национального праздника Австралии и Новой Зеландии, который отмечается в том числе и в Великобритании.

В комментариях пользователи принялись его защищать: принц Уильям стал отцом в третий раз всего несколько дней назад, и, по мнению зрителей, это весомый аргумент для того, чтобы невольно засыпать в самых неожиданных местах.

В понедельник, 23 апреля, у британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кейт родился сын. Позднее королевская семья объявила, что назвала новорожденного Луи Артур Чарльз.

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