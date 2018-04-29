Названа причина сбоя в Telegram

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел после массового отключения электричества в окрестностях Амстердама. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте мессенджера в Twitter.
Представители Telegram извинились перед пользователями и пообещали отчитываться о ходе восстановительных работ. Их срок пока не определен.
Отключение электричества также повлияло на работу аэропорта Амстердама, передает РИА Новости. Из-за нарушения работы систем регистрации, несколько рейсов задержали или отменили.
Глобальный сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля. «Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — предупредил его создатель Павел Дуров.
Без доступа к Telegram остались пользователи в странах Европы, Египте, Кувейте, а также в Сальвадоре. В России Telegram также не работает.
Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.